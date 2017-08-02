بشرى شعبان

اكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالانابة عبد العزيز شعيب ان الوزارة وفور تعرض نزيل دور الرعاية الاجتماعية في مركز محمود حيدر للضرب باشرت التحقيق في الواقعة واتخذت كافة الاجراءات القانونية تجاه السائق المعتدي والشركة التي يعمل لحسابها

واوضح شعيب في تصريح صحفي ان المعلومات المتوفرة حول هذه الواقعة تشير الى تعرض احد نزلاء دور الرعاية الاجتماعية الى الاعتداء بالضرب المبرح على يد سائق يتبع احدى الشركات المتعاقدة مع الوزارة لتقديم خدمات النقل في مركز محمود حيدر التابع لدور الرعاية الاجتماعية

واكد ان الوزارة سوف تتخذ المزيد من الاجراءات الصارمة في حق السائق والشركة مشيرا الى ان رعاية نزلاء دور الرعاية هدف من الاهداف الاساسية في عمل وزارة الشؤون وحقوق واجبة على كل مسؤولي الوزارة وفقا للقانون ولا تفريط في اي حق من حقوق ابنائنا النزلاء