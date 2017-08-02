أكد مساعد مدير العلاقات الدولية بوزارة الداخلية العقيد عبدالله العجمي اليوم الأربعاء أن دولة الكويت ممثلة بوزارة الداخلية تعمل على تعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني اذ اتخذت العديد من الإجراءات لتعزيز التعاون والتنسيق في هذا المجال.

جاء ذلك في تصريح ادلى به العجمي على هامش مشاركته في المؤتمر الثالث للمسؤولين عن حقوق الانسان في وزارات الداخلية العربية المنعقد حاليا في تونس.

وقال إن وزارة الداخلية الكويتية استعرضت خلال المؤتمر تجربتها في مجال تعزيز حقوق الانسان والاجراءات والانجازات التي حققتها في هذا الخصوص.

وأضاف أن من بين هذه الإجراءات الانضمام لاتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة باحترام وتعزيز حقوق الإنسان وإصدار القانون (67) للعام 2015 بشأن انشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان مؤكدا أن هناك تعاونا مع العديد من المنظمات الدولية والإقليمية التي تعنى بتعزيز منظومة حقوق الإنسان في العمل الأمني.

وأشار العجمي في هذا السياق إلى التعاون بين وزارة الداخلية الكويتية والمفوضية السامية لحقوق النسان والمنظمة الدولية للهجرة فضلا عن مشاركة أعضاء قوة الشرطة الكويتية في العديد من الدورات التدريبية التي تعقدها هذه المنظمات في مجال حقوق الإنسان.

وأكد أن الكويت تعمل على تشجيع التعاون والتنسيق مع الدول العربية من أجل دعم حقوق الانسان في العالم العربي اذ تحرص على المشاركة في لقاءات واجتماعات الهيئات والمنظمات العربية المتخصصة في مجال حقوق الإنسان.

وانطلقت في وقت سابق اليوم الأربعاء أعمال المؤتمر الثالث للمسؤولين عن حقوق الانسان بوزارات الداخلية العربية لبحث عدة مواضيع أبرزها مشروع استراتيجية عربية مشتركة لتعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني.

وتشارك دولة الكويت في هذا المؤتمر بوفد يضم اضافة الى العجمي رئيس قسم حقوق الانسان بوزارة الداخلية النقيب حسين البغلي.