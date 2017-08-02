أعلنت نائبة رئيس مجلس الدوما الروسي "إيرينا ياروفايا"، أن إجراءات تسجيل التأشيرات الإلكترونية في مناطق الشرق الأقصى، بدأ تطبيقها، وهو ما يعفي السياح ورجال الأعمال من 18 بلدًا، ومواطني الكويت، و8 دول عربية أخرى، من تأشيرة دخول أقصى شرق البلاد.

وكان رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف، أعلن في أبريل الماضي، أن الراغبين في زيارة أقصى شرق روسيا، لن يحتاجوا من الآن فصاعدًا إلى استصدار تأشيرات؛ إذ سيكون بوسعهم الدخول بعد ملء استمارة بيانات بسيطة على الإنترنت.

وتشمل الدول المعفاة من التأشيرة لدخول شرق روسيا عدة بلدان عربية؛ هي: السعودية والإمارات والبحرين وقطر وتونس والمغرب والجزائر وعمان والكويت.

فضلًا عن ذلك، تضم القائمة كلًّا من بروناي وإيران والهند وكوريا الشمالية والمكسيك وسنغافورا وتركيا واليابان.

وتراهن روسيا بقرارها على جلب مزيد من السياح إلى منطقتها الشرقية. أما دخول موسكو وباقي المناطق الروسية فيستلزم التأشيرة المعتادة.