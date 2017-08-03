الكرملين ينتقد «تضارب» مواقف البيت الأبيض حول العقوبات على موسكو

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب البيت الأبيض بـ«حفرة النفايات» بحسب مصادر إعلامية أميركية.

وأوضحت مجلة «Golf» الرياضية أن ترامب أعرب عن رأيه هذا في حديث خاص مع أعضاء ناد رياضي للجولف في ولاية نيو جيرسي.

وردا على سؤال لماذا يقوم ترامب بزيارات كثيرة إلى هذا النادي في أيام العطلة، قال الرئيس الأميركي لأن البيت الأبيض «مكب نفايات حقيقي».

وأضافت المجلة أن المكتب الصحافي للبيت الأبيض ينفي لفظ ترامب هذا المصطلح، كما ينفي أيضا حقيقة إجراء هذا الحديث الخاص.

وقارن ترامب أواخر الشهر الماضي عملية إصلاح الحياة السياسة الاجتماعية في الولايات المتحدة، بتنظيف شبكة المجاري.

في هذه الاثناء، وقع الرئيس الاميركي على قانون يفرض عقوبات ضد روسيا، بعد أن عارض في جلسات خاصة فرض هذه العقوبات وعمل مساعدوه على الضغط من أجل عدم فرضها.

وذكرت مصادر البيت الابيض ان ترامب وقع القانون خلف أبواب مغلقة بعيدا عن الكاميرات، وبتوقيعه على القانون يتجنب احتمال أن يتخطاه الكونغرس.

ويفرض القانون مجموعة قاسية جديدة من العقوبات على روسيا بسبب اتهامها بالتدخل في انتخابات الرئاسة الاميركية لصالح ترامب العام الماضي وضم شبه جزيرة القرم الاوكرانية.

من جهة اخرى، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أن ترامب يعتزم رفع دعوى قضائية ضد الجامعات التي تطبق «التمييز الإيجابي» لصالح أبناء الأقليات في قبولها للطلاب.

وأضافت الصحيفة أن إدارة ترامب تستعد لنقل ملف «التمييز الإيجابي»، الذي تعتمده الجامعات الأميركية في ضم عدد أكبر من الطلاب من أبناء الأقليات إلى برامجها التعليمية، إلى القضاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة العدل ستشرع بالتحقيق في «قيام بعض الجامعات بتطبيق إجراءات عنصرية عند قبولها للطلاب الجدد».

وفي غضون ذلك، انتقدت موسكو التصريحات «المتناقضة» التي يطلقها البيت الأبيض بشأن العقوبات الجديدة التي أقرها الكونغرس الأميركي على روسيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف امس تعليقا على تصريحات وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون مؤخرا «لم نسمع مثل هذه التصريحات ونحن نلاحظ تناقضا واضحا في تصريحات البيت الأبيض».

وأضاف بيسكوف «مما لا شك فيه أنه من المهم أن يفكر رئيس الولايات المتحدة في الوضع الحالي وآفاق العلاقات الثنائية».

وكان تيلرسون قد قال امس الاول إنه والرئيس ترامب لا يعتقدان أن العقوبات الجديدة «ستكون مفيدة لجهودنا» بشأن الديبلوماسية مع روسيا. لكن البيت الأبيض قال بدوره إن ترامب ينوي توقيع مشروع قانون العقوبات الجديدة.

طائرتا الرئاسة الأميركية.. روسيتان

واشنطن - أ.ف.پ: أفادت مصادر لفرانس برس بان سلاح الجو الأميركي على وشك شراء طائرتي بوينغ 747 تخلت عنهما شركة طيران روسية مفلسة، وذلك من اجل تحويلهما الى طائرتي «اير فورس وان» رئاسيتين.



ويمكن لعملية البيع هذه ان تمت ان توفر الملايين على سلاح الجو الأميركي، وتأتي الصفقة بعد تصريح الرئيس دونالد ترامب في ديسمبر الماضي بان تكاليف استبدال طائرتي «اير فورس وان» المخصصتين للرئيس الاميركي بأخرى جديدة «سخيفة».



لكن يقدر أن تكاليف تحويل الطائرتين إلى رئاسيتين تتميزان بالفخامة نحو 3.2 مليارات دولار بحلول عام 2022، لكن تأخير المشروع قد يرفع التكلفة أكثر.



وأفاد مصدر قريب من الصفقة لفرانس برس لم يكشف عن هويته بان شركة بوينغ سوف تبيع طائرتين من طراز «747-8 أس» الى سلاح الجو الاميركي.



ويتكون اسطول «اير فورس وان» من طائرتين، واحدة لاستخدام الرئيس وأخرى احتياطية.



وكانت شركة الطيران الروسية «ترانس ايرو» قد طلبت الطائرتين في بداية عام 2013 الا انها افلست عام 2015.