عدن ـ إياد احمد

أحرزت قوات الشرعية في اليمن تقدما في مديرية أرحب شمال العاصمة صنعاء وسيطرت على أول منطقة من المديرية بالتزامن مع التحام ثلاث جبهات للجيش الوطني والمقاومة الشعبية بمحافظة الجوف على مشارف صنعاء للمرة الأولى.

وقالت مصادر لـ«الأنباء»: ان ثلاث جبهات بمحافظة الجوف تمكنت من الالتحام لأول مرة بعد تقدم الشرعية وتطهير عدة مناطق حيث التقت قوات المنطقة السادسة في جبهات مديريات المصلوب والساقية والمتون بعد تقدم ميداني كبير، مشيرة إلى أن الجيش الوطني أصبح على مقربة من جبال سليام الفاصلة بين محافظة الجوف من جهة ومحافظتي صنعاء وعمران من جهة أخرى.

وفي محافظة تعز، قتل أكثر من 20 مسلحا من عناصر ميليشيات الحوثي وصالح وجرح آخرون في غارات لطائرات التحالف العربي استهدفت تجمعات للميليشيات على خط الوازعية غرب المدينة بالتزامن مع وصول تعزيزات ضخمة لقوات الشرعية والتحالف العربي إلى عدة مناطق جنوب غرب تعز في سياق خطة الشرعية لاستكمال تحرير ما تبقى من الساحل الغربي لتعز والتقدم باتجاه محافظة الحديدة غرب اليمن لتطهيرها من الميليشيات.

إلى ذلك، اعترضت منظومة الدفاع الجوي «باتريوت» التابعة للتحالف العربي أمس الاول، صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيات الحوثي وصالح باتجاه مديرية موزع جنوب غرب محافظة تعز، وتمكنت الباتريوت من اعتراض الصاروخ وتفجيره في الجو.

وفي محافظة صعدة المعقل الرئيسي لجماعة الحوثي، أكدت مصادر عسكرية أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية حققت تقدما جديدا شرق المحافظة، فيما جددت طائرات التحالف غاراتها على مواقع وتحركات للميليشيات في عدة مناطق بمحافظة صعدة.

وقالت المصادر لـ«الأنباء»: ان وحدات عسكرية من قوات الشرعية تمكنت من إحراز تقدم ميداني جديد والسيطرة على مواقع في تباب الشطيبات بجبهة البقع بمديرية كتاف، شرق محافظة صعدة.