انسحب الأمير فيليب زوج الملكة اليزابيث الثانية من الحياة العامة امس، وهو في سن السادسة والتسعين حيث أمضى جزءا كبيرا منها في الخدمة العامة الى جانب زوجته.

وحضر دوق ادنبره عرضا للبحرية الملكية في قصر باكينغهام وهي المشاركة المنفردة الأخيرة له من اصل 22219 مشاركة رسمية كهذه منذ اعتلاء زوجته العرش في العام 1952. وقام الامير فيليب بـ 637 زيارة رسمية الى الخارج وألقى حوالي 5500 كلمة.

وأوضح ناطق باسم قصر باكينغهام ان الأمير «قد يختار المشاركة في التزامات الى جانب الملكة من وقت الى آخر» ما يعني انه لن ينسحب كليا من الحياة العامة وسيستمر عندما يرغب بذلك بمرافقة اليزابيث الثانية.