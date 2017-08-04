أوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس ابراهيم الناشي أن «المؤسسة لازالت تستقبل الراغبين من أصحاب الطلبات الإسكانية حتى تاريخ 31/12/1998 وما قبل في التخصيص على مشروع قسائم خيطان الجنوبي»، لافتا إلى أن «المؤسسة لم تتلق أي طلب بالانسحاب أو إلغاء التخصيص».

وقال الناشي في تصريح إن «ما يتم تداوله من أن هناك أعدادا قد انسحبت عن التخصيص في المشروع بعدما قاموا بتقديم أوراقهم سابقا هو عار تماما عن الصحة».

وأشار إلى أن «عدد المتقدمين للتخصيص على المشروع بلغ 2484 متقدما حتى نهاية الدوام الرسمي لليوم الخميس الموافق 3/8/2017».