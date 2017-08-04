عدن ـ إياد احمد وكالات

قالت منظمة الأمم المتحدة، إن سبعة ملايين من المواطنين اليمنيين، باتوا على وشك المجاعة.

وذكر تقرير لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، ان «سبعة ملايين شخص في اليمن باتوا يعيشون على وشك المجاعة، في حين يعاني 2.3 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية».

وتابع التقرير «يحتاج ثلثا السكان إلى المساعدة الإنسانية والحماية»، مشيرا أن «كل شيء أصبح مطلوبا بشكل عاجل في اليمن، كالمأوى والغذاء والمياه والخدمات الصحية والصرف الصحي والسلامة».

ميدانيا، أكدت مصادر أمنية يمنية أن قوات الشرعية تمكنت من السيطرة على مدينة «عزان» ثاني أكبر مدن محافظة شبوة وذلك بعد أن طردت تنظيم «القاعدة» من المدينة بغطاء جوي من قبل التحالف العربي.

وذكرت صحيفة «عدن الغد» الإلكترونية نقلا عن شهود أن قوات النخبة بسطت سيطرتها على مدينة عزان وتمركزت في مداخل ومخارج المدينة فيما قامت طائرات التحالف العربي بتمشيط هذه المناطق عقب دخول القوات.

من جانب آخر قتل سبعة جنود وجرح ستة آخرون من قوات النخبة بمحافظة شبوة في هجوم انتحاري لتنظيم القاعدة بسيارة مفخخة مساء أمس الأول. كما أقدم مسلحون مجهولون على تفجير أنبوب نقل النفط الخام في منطقة خمر بالقرب من مدينة عتق عاصمة شبوة.

على صعيد آخر، كثفت مقاتلات التحالف العربي غاراتها العنيفة على مواقع وتحركات للميليشيات شمال غرب اليمن، بالتزامن مع استمرار المواجهات والقصف المتبادل بين قوات التحالف والميليشيات على طول الشريط الحدودي بين اليمن والسعودية.