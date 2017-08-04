أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إرجاء الجلسة الافتتاحية للجمعية التأسيسية التي ترفضها المعارضة لمدة 24 ساعة إلى اليوم، بينما تعتزم المعارضة الاعتصام في البرلمان.

وباتت شرعية الجمعية التأسيسية على المحك بعد إعلان المؤسسة المكلفة بتنظيم عملية التصويت عن «تلاعب بالأرقام». ويثير هذا الاستحقاق الانتخابي، الذي أجري الأحد الماضي وسط أعمال عنف أودت بحياة عشرة أشخاص، موجة من الاستنكار على الصعيد الدولي. وصرح انطونيو موخيكالا، رئيس مجلس ادارة شركة «سمارت ماتيك» البريطانية التي تتخذ من لندن مقرا والموكلة بتنظيم عمليات الاقتراع في فنزويلا «منذ 2004»، بأن ارقام «المشاركة في انتخاب الجمعية التأسيسية الوطنية تعرضت للتلاعب بلا أدنى شك».