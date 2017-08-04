دعا زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، أنصاره للخروج في مظاهرات حاشدة، اليوم، في العاصمة بغداد وبقية المحافظات، احتجاجا على مشروع قانون انتخابات المجالس المحلية، الذي قال إنه «يتماشى مع مصالح السياسيين الضارة بمصالح الشعب».

وقال الصدر في بيان امس إن «العاصفة الطائفية والعاطفة غير المدروسة جعلت من الشعب مائلا للسكوت عما يدور في كواليس الساسة وبرلمانهم وحكومتهم، والذين هم راغبون بمفوضية وقانون لانتخابات المحليات يراعي مصالحهم النتنة والتي هي ضارة كل الضرر بمصالح الشعب».

وطالب بـ «تظاهرة حاشدة في ساحة التحرير وسط بغداد وفي المحافظات».

وحذر الصدر من أن «تكون التظاهرة دون المستوى المطلوب، وإلا ستكون رصاصة الرحمة في جسد الإصلاح».

وبدأ البرلمان العراقي، الثلاثاء الماضي، عملية تصويت على بنود مشروع قانون انتخابات المجالس المحلية المقررة في ديسمبر المقبل، وانتهى من إقرار 21 مادة على أن يستكمل التصويت خلال الجلسات المقبلة، وسط دعوات لتأجيل تلك الانتخابات. ويقول التيار الصدري، إن مشروع القانون يرسخ هيمنة الكتل الكبيرة على حساب الكتل الصغيرة والأفراد، ويحول دون وصولهم إلى المجالس المحلية.