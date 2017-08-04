جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعم بلاده للوساطة التي تقوم بها الكويت لحل الأزمة الخليجية عبر الطرق الديبلوماسية والحوار تفاديا للآثار السلبية المترتبة على الأزمة في المنطقة وعلى الساحتين الإقليمية والدولية.



وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) ان ذلك جاء خلال تلقي امير قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالا هاتفيا من الرئيس ماكرون، امس الاول، جرى خلاله بحث آخر التطورات المتعلقة بالأزمة الخليجية الحالية والجهود الرامية لتقريب وجهات النظر بين جميع الاطراف.



واستعرض الجانبان خلال الاتصال العلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين وأوجه تطويرها في مختلف المجالات، بحسب ما اوردت الوكالة.من جهة اخرى، جدد امير قطر استعداد الدوحة لحل الأزمة الراهنة من خلال الحوار، وقال خلال ترؤسه جانبا من اجتماع مجلس الوزراء امس الاول، انه «إذا كان هناك سعي لتحقيق اتفاق فيجب أن يشمل هذا الاتفاق جميع الأطراف دون إملاءات، ودون تدخل في السيادة الوطنية والشؤون الداخلية لأي دولة»، بحسب ما اوردت قناة الجزيرة نقلا عن وكالة «قنا».



وأضاف «ان قطر بالنسبة لنا وللجميع في شهر يونيو 2017 تختلف عن قطر في السابق، فلنا تاريخ نفخر ونعتز به ولكن ما حدث في شهر يونيو 2017 قوانا ودفعنا إلى المزيد من العمل لصالح هذا الوطن».وفي سياق ذي صلة، قال السفير السعودي لدى مملكة البحرين عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ إن مشاركة قطر في القمة الخليجية المقبلة، التي تستضيفها الكويت أمر متروك لقيادة دول مجلس التعاون.



وأضاف السفير آل الشيخ لصحيفة «الحياة» اللندنية أن نظام المجلس واضح وصريح، ودورته المقبلة في الكويت، وقرار حضور أو عدم حضور دولة قطر القمة المقبلة سيترك للقادة، وحتما سيكون بالغالبية وينظر للنصاب فيه.ولفت السفير السعودي الى ان قطر تعرف كيف تنهي أزمتها، مؤكدا أن الدول الأربع لن تتنازل عن تحقيق المطالب الـ 13.واعتبر أن الهدف من الإجراءات التي تم اتخاذها ضد الدوحة ليس معاقبة قطر، وإنما تصحيح مسارها ووقف دعمها الإرهاب، معتبرا أن التصريحات الرسمية القطرية التي تتحدث عن عافية الاقتصاد وسير الحياة الطبيعية في قطر تنفي وجود الحصار عليها.بدوره، اعتبر مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمرو عبداللطيف أبوالعطا، أن الأزمة مع قطر ليست مسألة تناقش في مجلس الأمن الدولي.وقال أبوالعطا: «لا أعتقد أن الأمر له علاقة بمجلس الأمن. لا أرى ذلك. موقفنا، وأتكلم عن الدول الأربع وقطر، كان واضحا منذ البداية، ولا أعتقد أن المسألة سيتم نقلها إلى مجلس الأمن».وأوضح أن مطالب الدول الأربع واضحة من قطر، وتنتظر هذه الدول تجاوبا إيجابيا من الدوحة مع هذه المطالب.

الدوحة: مشروع قانون لمنح الإقامة الدائمة للأجانب بشروط

الدوحة - قنا: وافق مجلس الوزراء القطري على مشروع قانون بشأن منح بطاقة الاقامة الدائمة للأجانب، وهي خطوة تعد سابقة في منطقة الخليج.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) في بيان انه طبقا لمشروع القانون «يجوز بقرار من وزير الداخلية منح تلك البطاقة لغير القطري إذا كان من أبناء القطرية المتزوجة من غير قطري، أو الذين أدوا خدمات جليلة للدولة، أو ذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة». وتمنح بطاقة الإقامة الدائمة حامليها عددا من الامتيازات، تتمثل في معاملتهم معاملة القطريين في التعليم والرعاية الصحية في المؤسسات الحكومية. كما تمنحهم الأولوية في التعيين بعد القطريين في الوظائف العامة العسكرية والمدنية.