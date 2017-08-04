قتل شرطي، ومواطن، وأصيب 3 مدنيين، في وقت متأخر مساء يوم الخميس، إثر استهداف مسلحين دورية أمنية، في إحدى مدن محافظة الأقصر، جنوبي مصر، وفق مصدر رسمي.



وقال مسؤول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية المصرية، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إنه "أثناء قيام كمين مرور متحرك (أشبه بدورية أمنية) بمباشرة أعماله بدائرة مركز شرطة إسنا بمحافظة الأقصر، مساء الخميس اشتبه فى إحدى السيارات يستقلها شخصان".

وأضاف "حال استيقاف السيارة قام مستقلوها بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، ما أسفر عن استشهاد أمين شرطة (رتبة أقل من ضابط) ومواطن وإصابة ثلاثة مواطنين آخرين تصادف تواجدهم بمحل الواقعة تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج".



وتابع "قامت القوة الأمنية للكمين بمطاردة المتهمين وتمكنت من ضبط أحدهما والسيارة وضُبط بحوزته على بندقيتين".



وأوضح بيان وزارة الداخلية أنه "يتم حاليا تعقب المتهم الآخر لضبطه"، دون تفاصيل حول هوية المتهمين وكيفية هروب الثاني، وكون الهجوم إرهابيا أم لا.



وفي وقت سابق مساء الخميس، ذكرت مصادر لم تسمها صحيفة الأهرام الحكومية بمصر، أن "مدينة إسنا جنوبي الأقصر، شهدت قيام مجهولين بإطلاق النار على أمين شرطة بمدينة إسنا، مما أدى إلى مصرعه وإصابة عدد من الأهالي (لم تحددهم)".



ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مصدر مستقل حول تفاصيل الهجوم، كما لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عنه حتى الساعة 22.52 ت غ.



وتشهد مصر عمليات إرهابية تستهدف مسؤولين أمنيين ومواقع عسكرية وشرطية بين الحين والآخر، ازدادت بشكل ملحوظ خلال السنتين الماضيتين في أكثر من محافظة وخاصة في شبه جزيرة سيناء (شمال شرق)، ما أسفر عن مقتل العشرات لا سيما من أفراد الجيش والشرطة.