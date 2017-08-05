أعلنت وزارة الدفاع القطرية أن قوات بلادها البحرية ونظيرتها التركية ستجريان مناورات مشتركة غدا وبعد غد.

ويأتي الإعلان عن انطلاق تلك المناورات البحرية بعد أيام قلائل من وصول فرقاطة تركية إلى ميناء «حمد» البحري جنوب شرقي الدوحة، الإثنين الماضي، للانضمام إلى القوات التركية الموجودة في قطر.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع القطرية، عبر بيان لها أن «اللواء الركن بحري محمد بن ناصر المهندي، قائد القوات البحرية الأميرية القطرية قام بزيارة للفرقاطة التركية (تي جي غي غوكوفا /TCG GOKOVA) التي ستشارك في مناورات بحرية بين قطر وتركيا».

وأشارت إلى أن الزيارة اشتملت على جولة داخل الفرقاطة مع العقيد حسان ازيارت، قائد الفرقاطة التركية، للاطلاع على إمكانياتها، وما تتمتع به من تكنولوجيا متطورة وتسليح عال.

وأوضحت أنه تم التنسيق فيما بين قائدي القوات البحرية الأميرية والفرقاطة التركية للاستعداد للقيام بالمناورات المشتركة يومي 6 و7 من أغسطس الجاري.

كما استعرض الجانبان مجالات التعاون بين البلدين في المجال العسكري وسبل تطويرها.

وتأتي هذه المناورات بناء على الاتفاقيات السابقة، وفي إطار التعاون والتنسيق الثنائي والعسكري بين البلدين، حسب البيان. ويصل عدد أفراد الفرقاطة التركية «تي جي غي غوكوفا» إلى 214 فردا.

وعلى مدار الشهرين الماضيين، شهدت قطر 5 تمرينات عسكرية قطرية غربية، بينهما تمرينان بحريان مشتركان، مع القوات البحرية الملكية البريطانية في 16 يوليو المنصرم.

كما أجرت مناورتين مع قوات أميركية في 16 و18 يونيو الماضي، وتمرين مع القوات البحرية الفرنسية في 22 من الشهر نفسه.