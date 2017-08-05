أعلنت رئاسة أركان القوات البحرية التابعة للمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الليبية، عن وصول قطعة بحرية إيطالية إلى ميناء طرابلس، مشددة على أن هذه السفينة الإيطالية لا تشكل تواجدا إيطاليا ينتهك السيادة الليبية.

وقالت الرئاسة، على صفحة مكتبها الإعلامي في موقع «فيسبوك»، إن السفينة الإيطالية وصلت إلى ليبيا في إطار تفعيل اتفاق ليبي-إيطالي موقع في عام 2008، مضيفة أنه حق لليبيين عند الإيطاليين يقضي دعم القوات البحرية وحرس السواحل الليبية فنيا ولوجستيا.

ورفضت الرئاسة في بيانها ما وصفته بـ «الاتهامات التي تمس كل فرد من منتسبي البحرية وحرس السواحل بشأن تفريطهم في سيادة ليبيا وسيادة مياهها».

وأوضحت أن «عمل البحرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية وإنقاذ الأرواح أحرج الجانب الأوروبي وجعل مطالبات القوات البحرية وحرس السواحل حقا مشروعا، فيما يتعلق بتحصيل استحقاقاتهما التي كان ينبغي على الجانب الأوروبي أن يدفعها كحق لليبيا في مقابل ما تقدمه من تضحيات».

وكانت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي قد أعلنت عن توجيه أوامر قائدها العام خليفة حفتر لجميع أركان قوات الجيش بقصف أي قطعة بحرية تحاول الدخول للمياه الإقليمية الليبية، وذلك بعد أن صادق مجلس النواب الإيطالي الأربعاء الماضي على طلب من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بشأن تواجد قطع بحرية إيطالية داخل المياه الليبية لمطاردة مهربي البشر على سواحلها.