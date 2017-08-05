دعا الفاتيكان الى تعليق افتتاح الجمعية التأسيسية التي تنتقدها المعارضة في فنزويلا.

وقال الفاتيكان في بيان انه «يطلب من كل الجهات الفاعلة السياسية وخصوصا الحكومة ضمان الاحترام الكامل للحقوق الانسانية والحريات الاساسية وكذلك الدستور المطبق».

وطلب من هذه الاطراف «تجنب او تعليق المبادرات الجارية مثل الجمعية التأسيسية الجديدة التي تشيع مناخا من التوتر والمواجهة بدلا من تشجيع المصالحة والسلام».

كما وجه الفاتيكان «نداء حارا الى كل المجتمع لتجنب كل اشكال العنف عبر دعوة قوات الامن الى الامتناع عن استخدام العنف المفرط وبشكل غير متكافئ».

وعبر عن «قلقه العميق في مواجهة التشدد وتفاقم الازمة» في فنزويلا الذي يتمثل في ارتفاع عدد القتلى والجرحى والمعتقلين.

وقال ان البابا فرنسيس يتابع الوضع عن كثب ويصلي من أجل فنزويلا.

من جهة اخرى، قالت الولايات المتحدة إنها لن تعترف بالجمعية التأسيسية المنتخبة حديثا في فنزويلا، ووصفتها بأنها «نتاج غير شرعي لعملية معيبة صممتها ديكتاتورية (الرئيس نيكولاس) مادورو لمواصلة هجومها على الديموقراطية».

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيزر نويرت: إن الانتخابات التي جرت الأحد الماضي كان هدفها حشد الجمعية الجديدة بأولئك الموالين للرئيس مادورو.

وأضافت أنه «تم تزوير تلك العملية من البداية، بدءا من الطريقة غير المنظمة التي جرى بموجبها صدور مرسوم بإجراء الانتخابات، إلى رفض الحكومة السماح للناخبين بالاعتراض على خطط إعادة صياغة الدستور».

وتابعت أنه «في بلد يعاني من سوء التغذية، هدد النظام بأن أولئك الذين لم يصوتوا سيخسرون فرص الحصول على الغذاء والمستحقات التقاعدية أو استحقاقات العمل» مشيرة إلى ان «الانتخابات كانت تفتقر إلى مراقبة دولية ذات مصداقية».