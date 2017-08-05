عواصم - رويترز: قد يكون تنفيذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعده ببناء جدار على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك صعب المنال، إلا أن ترامب ترك بصمة على الجدار الإسرائيلي العازل في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة الذي يرى فيه نموذجا يحتذى.

وصورت رسوم غرافيتي ضخمة على الجدار العازل في بيت لحم الرئيس الأميركي وهو يعانق الجدار، حيث يظهر ترامب في أحد هذه الرسومات وهو يقول للجدار: «سأبني لك شقيقا».

ويظهر رسم آخر الرئيس الأميركي وهو يعانق برج مراقبة إسرائيليا وحوله قلوب بجوار عبارات كتبها متظاهرون فلسطينيون.

وتقول وسائل إعلام في استراليا ان الفنان الذي رسم هذا الغرافيتي ويستخدم اسما مستعارا هو (لاش ساكس) هو من مدينة ملبورن.

كانت صحيفة «واشنطن بوست» نشرت أمس الاول نص محادثة ضغط خلالها ترامب على المكسيك حتى لا تجهر بمعارضتها لرغبته في أن تمول جدارا حدوديا يراه ضروريا لوقف الهجرة غير المشروعة للولايات المتحدة.

وقال ترامب للرئيس المكسيكي إنريكي بينيا نييتو وفقا لنص المحادثة الهاتفية التي جرت في يناير الماضي «انظر إلى إسرائيل.

إسرائيل لديها جدار، والكل قال لا تبنوا جدارا، فالجدران لا تنفع 99.9% ممن يحاولون عبور ذلك الجدار لا يستطيعون وأكثر».

وأضاف «قال لي بيبي نتنياهو إن الجدران تنفع».