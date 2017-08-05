أفادت الشرطة الاسترالية بأن رجلا تلقى تعليمات من تنظيم «داعش» لاستهداف رحلة طيران، دس قنبلة في أمتعة راكب لا علم لديه بالمخطط في وقت كان يتم التحضير كذلك لاعتداء بغاز سام.

وكان سيتم إدخال القنبلة اليدوية الصنع والمكونة من «متفجرات بمستوى عسكري عال»، إلى رحلة مغادرة من استراليا ومتوجهة بحسب تقارير إعلامية إلى أبوظبي، بتاريخ 15 يوليو الجاري، إلا أن المحاولة أحبطت عند عبور المنفذين بوابات التفتيش.

وترجح الشرطة أن القنبلة التي صنعت على شكل آلة مطبخ كانت أثقل وزنا من أن تمر ضمن الأمتعة عند بوابة الدخول.