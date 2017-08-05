شهدت ساحة التحرير في العاصمة العراقية، بغداد، وساحات أخرى في مدن مختلفة تظاهرات حاشدة منددة بالفساد، تلبية لدعوة وجهها زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر لأنصاره.



وشدد الصدر، خلال كلمة متلفزة خاطب فيها المتظاهرين، على أن يكون السلاح بيد الدولة حصرا وبإمرة من حرر المناطق العراقية من تنظيم داعش، داعيا إلى دمج من قال إنهم عناصر منضبطون في ميليشيات الحشد الشعبي في القوات النظامية، كما دعا الصدر رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى «إكمال مشوار الإصلاح بخطى ثابتة وان يبعد شبح الإرهاب عن البلاد».



وأشار الصدر، الذي لمح مجددا لإمكان اغتياله، إلى ضرورة محاصرة من وصفهم بـ «حيتان الفساد».



كما طالب بضرورة إشراف الأمم المتحدة على الانتخابات في العراق، بسبب ضعف إمكانيات الدولة وتدخل الكتل السياسية الكبيرة.

وتوافد عشرات الآلاف للمشاركة في التظاهرات التي دعا إليها الصدر احتجاجا على قانون انتخابات مجالس المحافظات، الذي يعتبره محاولة من القوى السياسية الكبرى لفرض نظام انتخابي يضمن لها الهيمنة السياسية، ما يشكل عقبة أمام مشروع التغيير وتنفيذ الإصلاحات.



وقال ان اقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات من قبل البرلمان العراقي بصيغته الحالية انما هو موت لتطلعات الشعب العراقي باصلاح العملية السياسية في البلاد«.



ورأى في كلمته «ان القانون اذا ما أقر فإنه سيوفر حاضنة مشابهة لحاضنة الإرهاب لأن الفساد هو إرهاب ممنهج ضد الشعب والأمة».

يذكر ان البرلمان العراقي يعمل حاليا على مناقشة قانون جديد للانتخابات اثار جدلا شعبيا واسعا بسبب اعتماده بندا يضيق فرصة التأهل للكتل والأحزاب الصغيرة ويكرس هيمنة الكتل الكبيرة.