أعلنت الشرطة الهندية اليوم السبت مقتل ثلاثة عناصر من جماعة (لشكر طيبة) في مواجهة مع قوات الامن الهندية بمحافظة (بارامولا) في ولاية جامو وكشمير.

ونقلت وكالة (اندو اسيان نيوز) الهندية عن المتحدث باسم الشرطة المحلية (مانوج بانديتا) مانوج بانديتا ان المسلحين قتلوا في منطقة (امارجاره) في مدينة (سوبور) اثر مواجهة مع قوات مشتركة من الشرطة والجيش وقوات الشرطة الاحتياطية المركزية. واضاف ان القوات صادرت اسلحة وذخائر كانت بحوزة المسلحين القتلى ويتم التحقيق في هويتهم.



وكانت الشرطة الهندية أعلنت امس الجمعة عن مقتل عنصر من جماعة حزب المجاهدين وشخص مجهول الهوية في تبادل اطلاق النار بين قوات الامن والمسلحين في محافظة (انانتناج) بولاية جامو وكشمير