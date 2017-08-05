أوقفت القوى الأمنية اللبنانية شخصا من التابعية السورية لانتمائه الى تنظيم "داعش" ، ونشاطه لصالحه على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال بيان صادر عن المديرية العامة للأمن العام اللبناني اليوم السبت إنه "في إطار متابعة نشاطات المجموعات الارهابية ورصد خلاياها النائمة في لبنان، توفرت للمديرية معلومات عن وجود شخص ينتمي لتنظيم داعش الارهابي، وينتقل بموجب بطاقة هوية عراقية مزورة".

وأضاف البيان أنه(الشخص) اعترف في التحقيقات بأنه سوري الجنسية وبأنه ينتمي الى تنظيم داعش الارهابي وينشط لصالحه على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتابع البيان أنه "بعدما علم بمقتل شقيقه في سورية أثناء قتاله إلى جانب تنظيم داعش الإرهابي، صار يتصفح المواقع والحسابات المؤيدة للتنظيم، ومن خلالها اعتنق افكاره وانضم الى صفحة /سرية الانغماسيين/ وشارك مع اعضائها في عمليات مهاجمة واختراق مواقع مناوئة لتنظيم داعش على الشبكة الافتراضية وإغلاقها".

وأنشأ الموقوف، بحسب البيان "عدة حسابات وهمية من خلال بطاقات هوية مزورة أقدم على تزويرها بنفسه، وصار يستقطب الاشخاص لتجنيدهم لصالح التنظيم المذكور".

وبعد انتهاء التحقيق مع الموقوف،بحسب البيان" أحيل إلى القضاء المختص".