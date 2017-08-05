أكد وزير الأوقاف والشئون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد ناصر الجبري أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن وزارة الأوقاف أخذت على عاتقها مهمة نشر وتعزيز مبادئ وقيم منهج الوسطية وزرع روح المواطنة والانتماء والولاء في نفوس جميع أفراد الشعب الكويتي في ظل الأجواء والظروف الدقيقة التي تمر بها منطقتنا والتي تتطلب العمل بجد واجتهاد حتى نستطيع أن نحقق الأمن لبلدنا والمستقبل لأبنائنا.

وقال الجبري في تصريح أن قضية مواجهة التطرف وتعزيز الوسطية والاعتدال هي من أولى الأولويات ولوزارة الأوقاف دور مهم وكبير في تعزيز الأمن المجتمعي ونشر الوسطية والاعتدال التي تعد هدفاً مهماً في استراتيجية وزارة الأوقاف خاصة في ظل الظروف التي تعيشها المنطقة والعالم .

وأكد الجبري أن الكويت التي عاشت الغزو العراقي الغاشم وكيف سطر الشعب الكويتي أروع ملاحم البطولة والتضحية والفداء لهذا الوطن والتفافهم حول القيادة السياسية وأسرة آل الصباح الكرام خلال تلك الفترة المريرة شهدت اصطفاف جميع أفراد الشعب وبكل طوائفه خلف الشرعية الكويتية.

وأشار الجبري إلى أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة في مركز تعزيز الوسطية رفعت شعار ومنهج فكر الوسطية والاعتدال ونبذ الطائفية والفرقة، ولهذا قام مركز تعزيز الوسطية إعداد العديد من البرامج والأنشطة المتنوعة كزيارة الدواوين، وبرنامج إعداد القادة وإعادة تأهيل الأئمة والمؤذنين بالإضافة إلى المشروع الجديد الذي أطلق عليه أسم " تحصين " والذي يستهدف شريحة الطلبة في مختلف المراحل التعليمية وطلبة الكليات والمعاهد التطبيقية وطلبة جامعة الكويت وذلك من خلال إقامة حلقات نقاشية وورش عمل في العام الدراسي القادم.

وأضاف الجبري أن مشروع " تحصين " يهدف إلى تعزيز الانتماء الوطني وتعميق مفاهيمه لدى الطلاب وغرس قيم المواطنة الصالحة، والتصدي للأفكار المنحرفة الواردة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، والتوعية بمفهوم الوسطية وتطبيقاتها في الحياة