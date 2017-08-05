عبر وزراء خارجية دول جنوب شرق آسيا اليوم السبت عن قلقهم البالغ إزاء تزايد حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية نتيجة اختيار كوريا الشمالية لصواريخ طويلة المدى قائلين إنها "تهدد بشدة" السلم والأمن في العالم.



وبلهجة أشد قوة من لهجتها السابقة، طالبت رابطة دول جنوب شرق آسيا كوريا الشمالية بالامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة ببرنامجها النووي والإسهام بشكل إيجابي في السلام بالمنطقة.



وصدر البيان منفصلا عن بيان رابطة آسيان الذي يعلن في ختام اجتماع وزراء الخارجية.



وعقب اجتماع وزراء الخارجية، ينعقد المنتدى الإقليمي السنوي لآسيان يوم الاثنين ويشارك فيه 27 وزير خارجية دول، منها روسيا واليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة والصين وكوريا الشمالية، لبحث قضايا الأمن الآسيوية.



وقال الوزراء المجتمعون في مانيلا "نطالب بقوة (كوريا الشمالية) بصفتها مشاركا في منتدى آسيان الإقليمي بالإسهام في تحقيق رؤية المنتدى للحفاظ على منطقة آسيا والمحيط الهادي كمنطقة سلام دائم واستقرار وصداقة ورفاهية".



وتعكف كوريا الشمالية على تطوير صاروخ نووي قادر على ضرب الولايات المتحدة ويقول مسؤولون في واشنطن إن أحدث تجاربها، والتي أجرتها قبل أسبوع، تظهر أنها ربما تكون قادرة على الوصول لمعظم الأراضي الأمريكية.

وحثت الصين كل الدول على التحلي بالهدوء وضبط النفس.



وموقف آسيان أخف من الخط الأكثر تشددا الذي دعت إليه الولايات المتحدة، إذ تريد من دول جنوب شرق آسيا خفض علاقاتها مع كوريا الشمالية التي تعاني من العزلة بالفعل.

وتقول دول آسيان إن هذا صعب لأن أعضاءها لا تربطهم علاقات قوية أصلا مع كوريا الشمالية.