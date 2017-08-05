ذكرت بلومبرج نقلا عن مصادر مطلعة أن أبل تعتزم أن تصدر هذا العام نسخة من ساعتها الذكية يمكنها الاتصال مباشرة بشبكات الهاتف المحمول.



وقال تقرير بلومبرج إن بعض الطرز الجديدة من (أبل ووتش) ستكون مزودة برقائق (إل.تي.إي)، وهي أحدث تقنيات شبكات الهواتف المحمولة، وستتمكن من أداء العديد من المهام دون الحاجة لوجود هاتف آي فون في محيطها.



وفي الوقت الحالي يتعين أن تكون (أبل ووتش) متصلة بهاتف آي فون كي ترسل رسائل وتتعرف على الاتجاهات من الخرائط وتشغيل الموسيقى.

وأفادت بلومبرج بأن إنتل كورب ستزود الساعة الجديدة برقائق (إل.تي.إي).



وأضاف التقرير أن أبل تجري بالفعل محادثات مع شركات في الولايات المتحدة وأوروبا لتزويدها بالنسخة الخلوية من (أبل ووتش).

ورفضت إنتل التعليق في حين لم ترد أبل على طلب التعليق