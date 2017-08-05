قال المرصد السوري لحقوق الانسان اليوم السبت ان اطراف العاصمة السورية دمشق وغوطتها تشهدان اعنف المعارك منذ بدء الهدنة بين قوات النظام السورية ومقاتلي المعارضة.

وأوضح المرصد في بيان أن قوات النظام السوري استهدفت منذ فجر اليوم السبت وحتى الوقت الحاضر حي جوبر الدمشقي بأكثر من 40 صاروخ يعتقد انها من نوع أرض - أرض ما تسبب في مزيد من الدمار في الحي الواقع عند الاطراف الشرقية للعاصمة.

واضاف ان طائرات حربية نفذت نحو 15 غارة استهدفت مناطق في حي جوبر واطراف بلدة عين ترما بالتزامن مع اندلاع معارك هي الاعنف منذ بدء تطبيق الهدنة في الغوطة الشرقية في ال 22 من يوليو الماضي بين قوات النظام ومقاتلي (فيلق الرحمن).

وذكرت ان المعارك ترافقت مع قصف بأكثر من 30 قذيفة مدفعية استهدفت مواقع القتال ومناطق في جوبر وعين ترما.