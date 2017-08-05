فرج ناصر

أعلنت وكيل وزارة المواصلات بالإنابة بثينة السبيعي اتخاذ كافة الاجراءات الادارية لتفعيل نظام البصمة الخاص بالحضور والانصراف على المدراء والمراقبين ومن تجاوزت خدمتهم 25 عاما من موظفي وزارة المواصلات على ان يتم تطبيقه مع بداية شهر اكتوبر المقبل.

واكدت السبيعي في تصريح صحافي التزام الوزارة بتطبيق القرار الإداري رقم 8 لسنة 2017، الصادر عن مجلس ديوان الخدمة المدنية، بشأن استبدال نص المادة 10 من القرار 41 لسنة 2006، بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي وتطبيق البصمة على المدراء والمراقبين ومن في حكمهم ومن أعفى من البصمة لبلوغه 25 سنة خدمة، مشيرة إلى ضرورة مراجعة مراقبة المتابعة والدوام في ادارة الشؤون الادارية لتحديث البصمة في موعد اقصاه 28 سبتمبر المقبل لتجنب المسائلة القانونية.

وشددت على احترام كافة القرارات الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه لن يكون هناك أي استثناءات في تطبيق القرار، إلا التي ذكرها القانون، أو التي جاءت في نص القرار بإعفاء ذوي الإعاقة الشديدة أو الذهنية المتوسطة، شريطة تقديم ما يثبت إعاقتهم من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، على ان تكون جميع البيانات محدثة علما بانه سيتم الغاء جميع الاعفاءات السابقة التي لا يتم تجديدها اعتبارا من 1 ديسمبر المقبل .

وبينت السبيعي ان القرار سيشمل جميع المديرين والمراقبين إضافة إلى حوالي 1500 موظف ممن تجاوزت خدمتهم 25 سنة، مؤكدة ان تطبيق القرار على اصحاب الوظائف الاشرافية يساهم في ضبط العمل لاسيما في الادارات والمقاسم المنتشرة في المحافظات الست، ويضمن التزام العاملين بساعات الدوام الرسمي مما يصب في مصلحة العمل ويضمن تقديم افضل خدمة للمراجعين لاسيما ان وزارة المواصلات تعد من الوزارات الخدمية التي تلامس مصالح شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين.