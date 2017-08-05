أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، بأن نحو ألف نازح عادوا الى منطقة السعدية شمال شرقي محافظة ديالى (60 كم شرق بغداد) بعد مضي نحو 3 سنوات على نزوحهم من المنطقة بسبب سيطرة تنظيم "داعش".

وقال النقيب في الشرطة، حبيب الشمري، للأناضول إن "اكثر من 200 عائلة بواقع نحو الف نازح عادوا اليوم الى منازلهم في ناحية السعدية بمحافظة ديالى بعد ان قضوا نحو 3 سنوات على النزوح بمناطق اخرى نتيجة لسيطرة داعش على منطقتهم منتصف عام 2014".

وأضاف الشمري ان "السلطات الامنية نظمت جدولا لاعادة جميع النازحين الى مناطقهم المحررة في ديالى".

وفّر الآلاف من سكان محافظة ديالى خلال 2014 الى محافظات كركوك، وبغداد، وكربلاء، والنجف.<br>

وسيطر تنظيم "داعش" صيف 2014 على مناطق واسعة في محافظة ديالى شرقي البلاد، ونفذت قوات من الجيش العراقي مدعومة بالتحالف الدولي عمليات عسكرية واسعة تمكنت من تحرير جميع المناطق.