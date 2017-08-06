قال المبعوث الأممي الجديد الى ليبيا غسان سلامة في مؤتمر صحافي مع رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج في طرابلس إن البعثة الأممية قررت العودة تدريجيا إلى ليبيا لتعمل إلى جانب مؤسسات الدولة، في حين أكد السراج ضرورة المساعدة الأممية لإجراء الاستحقاقات السياسية المقبلة. وأكد سلامة أن البعثة الأممية ستعمل على تنفيذ مهمتها من أجل إخراج ليبيا من أزمتها، مشيرا إلى أن البعثة التي أرغمت على الخروج عام 2014 ستعود للعمل في طرابلس تدريجيا، وأن كل وكالات الأمم المتحدة ستقف إلى جانب الإدارات الرسمية التي تحتاج إلى مساعدة.