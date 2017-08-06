صوت مجلس الامن بالاجماع على قرار فرض عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية على اثر تجربتي اطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات اواخر الشهر الماضي واستمرارها في تطوير صواريخ نووية.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة نيكي هالي في تصريح ادلت به عقب انتهاء التصويت مساء امس السبت ان القرار الذي صوت عليه اعضاء مجلس الامن بالاجماع بمن فيهم الصين وروسيا يعد "خطوة قوية ومتحدة في اتجاه محاسبة كوريا الشمالية على سلوكها".

واوضحت هالي ان هذا القرار القاضي بفرض عقوبات جديدة يتضمن "حزمة عقوبات اقتصادية هي الاكبر التي يواجهها نظام كوريا الشمالية" ومن شأنه ان يطال ثلث صادراتها واضعاف عملتها.

وشددت على ان هذه الخطوة التي اتخذها مجلس الامن لاتعني بالضرورة "حل الازمة او حتى الاقتراب من الحل".

وتقدر التقارير الاعلامية الصادرة بشأن العقوبات الجديدة خسائر صادرات كوريا الشمالية بنحو مليار دولار امريكي سنويا