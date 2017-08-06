استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الاحد عند مستوى0.301 دينار فيما انخفض اليورو إلى مستوى 0.355 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم الخميس الماضي.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض الى مستوى 393ر0 دينار فيما استقر الفرنك السويسري عند مستوى 310ر0 دينار بينما بقي الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير.

وفي الولايات المتحدة ارتفع سعر صرف الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى في تعاملات يوم الجمعة الماضي بدعم من بيانات ايجابية للتقرير الشهري لوزارة العمل الأمريكية (تقرير الوظائف).

وأصدرت وزارة العمل الأمريكية تقريرها الشهري والذي أظهر أن عدد الوظائف التي أضافها الإقتصاد الأكبر في العالم خلال الشهر الماضي بلغ نحو 209 ألف وظيفة وبأعلى من التوقعات وهي بنحو 183 ألف وظيفة.