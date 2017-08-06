بعث أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة الى حاكم عام جامايكا الصديقة باتريك لينتون ألن عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا لفخامته موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.
وبعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة الى باتريك لينتون ألن حاكم عام جامايكا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا لفخامته موفور الصحة والعافية.
و بعث رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.
كما بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ببرقيتي تهنئة الى رئيس مجلس النواب في جامايكا بيرنيل تشارلز ورئيس مجلس الشيوخ توماس تفاريس فينسن وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلدهما.