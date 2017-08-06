اعلنت السلطات الامنية التركية اليوم الاحد مقتل شرطي تركي وجرح آخر في اشتباكات مع عناصر منظمة حزب العمال الكردستاني في قضاء (شمدنلي) بولاية (هكاري) جنوب شرقي البلاد.

ونقلت وكالة (الاناضول) التركية عن مصادر أمنية قولها ان "الاشتباك جرى في قرية (ألطونسو) التابعة لقضاء (شمدنلي) أثناء تنفيذ القوات الخاصة حملة مداهمة ضد عناصر إرهابية فيها" مضيفة ان "المداهمة المدعومة جوا ما زالت مستمرة".

ودأبت قوات الامن والجيش التركي على استهداف مواقع الحزب وملاحقة عناصره جنوب وجنوب شرقي البلاد وشمالي العراق ردا على هجمات ينفذها الحزب ضد المدنيين ورجال الامن داخل البلاد بين الحين والآخر.