تؤكد رؤية (كويت جديدة 2035) على أهمية تنمية وتطوير قطاع السياحة والترفيه والتسوق ودوره في دعم الاقتصاد الكويتي والاستثمار فيه مما يخلق فرص عمل جاذبة ومستمرة للشباب الكويتي في القطاع الخاص.

وفي هذا الإطار شيدت الدولة العديد من الأماكن السياحية الحديثة كما طورت عدة منشآت ومرافق عن طريق شركة المشروعات السياحية مثل منتزه الخيران وأبراج الكويت.



كما قام القطاع الخاص الكويتي ببناء وتشييد العديد من المجمعات وأماكن التسوق ذات الطابع العصري مثل الافنيوز و(مجمع 360) و(المهلب) و(ذا جيت) وغيرها إضافة الى مجمع صحارى للغولف والعديد من مدن الألعاب والقرى المائية