رغم الانتصار الكبير الذي حققه العراقيون بتحرير مدينة الموصل من سيطرة ما يسمى تنظيم (داعش) فان بصمة الارهاب بدت واضحة المعالم على جدرانها ومعالهما التاريخية لتظل شاهدا على الارهاب الذي مارسه التنظيم.

وقد هنئ الوفد الإعلامي الكويتي الذي يزور الاقليم حاليا ويمثل اهم المنافذ الاعلامية في الكويت، العراق حكومة وشعبا بتحرير مدينة الموصل من قبضة ما يسمى تنظيم (داعش) مؤكدا ان المرحلة المقبلة تتطلب التكاتف والتحلي بالصبر لتجاوز كل العقبات والبدء بعملية البناء والاعمار.

وضم الوفد الاعلامي الكويتي الذي وصل الاقليم يوم امس الاول نائب المدير العام لقطاع التحرير رئيس تحرير «كونا» سعد العلي ورئيس تحرير جريدة الأنباء الزميل يوسف خالد المرزوق ورئيس تحرير جريدة «الكويت تايمز» عبدالرحمن العليان وامين سر جمعية الصحافيين الكويتيين عدنان الراشد.