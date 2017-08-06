اندلع حريق بسيط في برج سكني بمنطقة المارينا في دبي الاحد قبل ان تنجح فرق الدفاع المدني في السيطرة عليه، بعد يومين على حريق كبير التهم عدة طوابق في برج اخر في المنطقة ذاتها.

واكدت سلطات الامارة ان الحريق في برج "تايغر" وعدد طوابقه 78 وقد بني في العام 2010، كان محدودا ولم يؤد الى وقوع اصابات بين المقيمين.

وقال المكتب الاعلامي لحكومة دبي في تغريدة على تويتر "قام فريق من الدفاع المدني في دبي بإخماد حريق بسيط في أحد الشرفات ببرج تايغر في منطقة المارينا من دون تسجيل أي إصابات".

وفجر الجمعة اندلع حريق كبير في برج الشعلة "تورتش" الواقع على بعد امتار قليلة من برج "تايغر"، ادى الى احتراق عدد من طوابقه واخلاء سكانه.

وكان هذا ثاني حريق يندلع في برج الشعلة. ففي شباط/فبراير 2015، اتى حريق هائل في المبنى السكني على عدد كبير من الشقق السكنية الفخمة، ما اضطر السلطات الى اخلاء المباني المحيطة به.

وتضم دبي مئات الابراج المبنية في سنوات الالفين خلال الطفرة العقارية في الامارة.

وفي كانون الثاني/يناير الماضي، اعلنت سلطات دبي اعتماد أنظمة بناء اكثر صرامة للحد من خطر الحرائق، بعد سلسلة من الكوارث في ناطحات سحاب في الإمارة تعود في معظمها الى مواد سريعة الاشتعال.

واعلن الدفاع المدني العام الماضي وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة 19 آخرين جراء 322 حادث حريق وقعت في دبي بين كانون الثاني/يناير وايلول/سبتمبر 2016. وانتشرت في العالم صور حريق اجتاح فندقا فخما خلال احتفالات رأس السنة في 31 كانون الاول/ديسمبر 2015.

ويعزى تكرار تلك الحرائق في المقام الاول الى الطلاء الذي يساعد النار على الانتشار في امارة ترتفع فيها درجات الحرارة بشكل كبير في فترة الضيف. وقد اعتمد الدفاع المدني قواعد جديدة تتعلق بنوعية هذه المواد.

اخماد حريق بسيط في برج سكني في دبي ولا اصابات

(أ ف ب)



اندلع حريق بسيط في برج سكني بمنطقة المارينا في دبي الاحد قبل ان تنجح فرق الدفاع المدني في السيطرة عليه، بعد يومين على حريق كبير التهم عدة طوابق في برج اخر في المنطقة ذاتها.

واكدت سلطات الامارة ان الحريق في برج "تايغر" وعدد طوابقه 78 وقد بني في العام 2010، كان محدودا ولم يؤد الى وقوع اصابات بين المقيمين.

وقال المكتب الاعلامي لحكومة دبي في تغريدة على تويتر "قام فريق من الدفاع المدني في دبي بإخماد حريق بسيط في أحد الشرفات ببرج تايغر في منطقة المارينا من دون تسجيل أي إصابات".

وفجر الجمعة اندلع حريق كبير في برج الشعلة "تورتش" الواقع على بعد امتار قليلة من برج "تايغر"، ادى الى احتراق عدد من طوابقه واخلاء سكانه.

وكان هذا ثاني حريق يندلع في برج الشعلة. ففي شباط/فبراير 2015، اتى حريق هائل في المبنى السكني على عدد كبير من الشقق السكنية الفخمة، ما اضطر السلطات الى اخلاء المباني المحيطة به.

وتضم دبي مئات الابراج المبنية في سنوات الالفين خلال الطفرة العقارية في الامارة.

وفي كانون الثاني/يناير الماضي، اعلنت سلطات دبي اعتماد أنظمة بناء اكثر صرامة للحد من خطر الحرائق، بعد سلسلة من الكوارث في ناطحات سحاب في الإمارة تعود في معظمها الى مواد سريعة الاشتعال.

واعلن الدفاع المدني العام الماضي وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة 19 آخرين جراء 322 حادث حريق وقعت في دبي بين كانون الثاني/يناير وايلول/سبتمبر 2016. وانتشرت في العالم صور حريق اجتاح فندقا فخما خلال احتفالات رأس السنة في 31 كانون الاول/ديسمبر 2015.

ويعزى تكرار تلك الحرائق في المقام الاول الى الطلاء الذي يساعد النار على الانتشار في امارة ترتفع فيها درجات الحرارة بشكل كبير في فترة الضيف. وقد اعتمد الدفاع المدني قواعد جديدة تتعلق بنوعية هذه المواد.