تبحث قيادة قوات خاصة من الشرطة الألمانية عن رجل أربعيني هارب في ولاية سكسونيا شرقي البلاد، كان قد أطلق أعيرة نارية على أفراد الشرطة.

وأوضحت الشرطة أن الرجل 43/ عاما/ المنحدر من بلدة رادبويل بولاية سكسونيا، تبادل إطلاق النار مع أفراد شرطة أمس السبت في منطقة أولندورف بالقرب من مدينة جايسن بالولاية ذاتها.

وقال متحدث باسم الشرطة اليوم الأحد: "إننا لا نعرف حاليا المكان الذي يوجد به"، لافتا إلى أنه تم فحص أماكن إقامة محتمله لهذا الرجل.

يذكر أنه كان يتم البحث عن الرجل بموجب أمر اعتقال، وصدم سيارة دورية خلال مطاردة وأطلق النار على أفراد شرطة أيضا.

وردأحد أفراد الشرطة بإطلاق النار أيضا وأصاب سيارة الرجل.