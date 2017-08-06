أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الأحد على انخفاض المؤشر السعري 13.7 نقطة ليبلغ مستوى 6811 نقطة في حين ارتفع الوزني و(كويت 15) بواقع0.38 و0.75 نقطة على التوالي.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 97ر6 مليون دينار كويتي (نحو 23 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 7ر47 مليون سهم تمت عبر 2048 صفقة.

وكانت أسهم شركات (بيتك) و(زين) و(اسس) و(صالحية) و(أهلي متحد) و(الامتياز) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (يوباك) و(الجزيرة) و(عربي قابضة) و(المغاربية) و(اركان) و(الافكو) الأكثر ارتفاعا.

ويعد (كويت 15) مؤشرا لقياس أداء بورصة الكويت ويتضمن أكبر 15 شركة كويتية مدرجة من حيث القيمة السوقية التي تستوفي شروط السيولة المعتمدة في اختيار الشركات ضمن المؤشر.

وصمم (كويت 15) ليكون المقياس الرائد للاقتصاد الكويتي وليتبع أداء بورصة الكويت ككل بغرض الحصول على أقصى قدر من الشفافية وتسهيل تداول المشتقات وقياس العائد على الاستثمار وأداء الصناديق والمحافظ.

وتتم مراجعة واختيار الشركات المتضمنة في (كويت 15) مرة كل ستة أشهر ليعكس الشركات ذات السيولة الأعلى والحجم الأكبر من حيث القيمة الرأسمالية.