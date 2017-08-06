أعلن الجيش المصري اليوم الاحد قتل مسلحين اثنين "شديدي الخطورة" في اطار عملياته الامنية لتطهير شمال سيناء من الجماعات المسلحة.

كما أعلن الجيش المصري، اليوم الأحد عن تدمير نفق على الشريط الحدودي مع قطاع غزة.



وقال المتحدث باسم الجيش المصري، العقيد تامر الرفاعي، في بيان عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك": "تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثانى الميدانى (شمال شرق) من اكتشاف وتدمير جسم نفق رئيسى على الشريط الحدودى بشمال سيناء"، دون تفاصيل.

وبهذا النفق يكون الجيش المصري قد دمر 42 نفقًا على الحدود مع قطاع غزة منذ يناير/ كانون ثان الماضي، وفق إحصاء مراسل الأناضول، لبيانات رسمية.

وفي 19 يوليو/ تموز الماضي، ذكرت إحصائية للجيش المصري أنه تم "اكتشاف وتدمير 40 فتحة نفق على الشريط الحدودي (مع غزة)، في محافظة شمال سيناء (شمال شرق)، منذ يناير وحتى يونيو الماضيين"، وفي 2 يوليو/ تموز أعلن الجيش المصري عن تدمير نفق أيضًا في المنطقة ذاتها.

ومنذ يوليو/ تموز 2013، شددت السلطات المصرية إجراءاتها الأمنية على حدودها البرية والبحرية مع قطاع غزة، حيث طالت تلك الإجراءات، حركة الأنفاق.

وبدأ الجيش منتصف سبتمبر/ أيلول 2015، ضخ كميات كبيرة من مياه البحر على طول الشريط الحدودي، بهدف تدمير الأنفاق الممتدة أسفله، بالتوازي مع عمليات عسكرية تشهدها محافظة شمال سيناء ومدينة رفح المصرية ضد مسلحين تستهدف مقرات أمنية وعسكرية