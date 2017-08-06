قال مسؤول محلي ومصدر عسكري اليوم الأحد إن مهاجما انتحاريا قتل سبعة أشخاص على الأقل في بلدة صغيرة بشمال الكاميرون قرب الحدود مع نيجيريا.

ووقع الهجوم أمس السبت قرب بلدة أمتشيد بمنطقة فار نورث بالكاميرون التي أصبحت هدفا لمهاجمين انتحاريين من جماعة بوكو حرام أغلبهم شابات أجبرن على دخول مناطق مأهولة بالسكان بمتفجرات مربوطة على أجسادهن.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم ولم تعرف هوية المهاجمين.

وقالت المصادر إن هجوما انتحاريا آخر وقع في بلدة وازا في شمال الكاميرون أمس السبت ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية باستثناء المهاجم.

وامتدت مساعي بوكو حرام لإقامة دولة خلافة إسلامية في شمال نيجيريا إلى الكاميرون المجاورة وتشاد والنيجر مما أدى إلى مقتل أكثر من 20 ألف شخص في منطقة بحيرة تشاد وتشريد نحو ثلاثة ملايين شخص وفقا لبيانات الأمم المتحدة.

ورغم المكاسب العسكرية التي حققها جيش نيجيريا وقوة إقليمية فإن هجمات بوكو حرام استمرت دون هوادة. وقتل مهاجمون انتحاريون 12 شخصا على الأقل الشهر الماضي وأصابوا أكثر من 40 آخرين في وازا.