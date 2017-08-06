قرر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى قيام وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بإنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ من الشباب يشارك فيه القطاع الخاص والمجتمع المدنى بجزء من موازنتهم المخصصة للمسئولية المجتمعية على أن يتولى هذا الصندوق أيضا دعم إنشاء المدينة المصرية للعلوم والتكنولوجيا والإبتكار بالعاصمة الإدارية الجديدة .

كما قرر الرئيس السيسي فى كلمته خلال الإحتفال اليوم الأحد بعيد العلم قيام وزير التعليم العالى والبحث العلمى بإتخاذ الإجراءات اللازمة ، وزيادة عدد الجوائز التى تمنحها الدولة فى المجالات كافة ومضاعفة قيمتها المالية .

وقرر الرئيس إنشاء أربع جوائز للإبتكار فى مجالات الزراعة والغذاء والصحة والدواء والطاقة والصناعة والمياة تخصص لشباب المبتكرين على أن تكون قيمة الجائزة 250 ألف جنيه وعلى أن يتم بدء العمل بذلك إعتبارا من إعلان جوائز هذا العام .