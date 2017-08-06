أحد الحاضرين لا يعرف القاتل ولا المقتول المحكوم عليه بالقصاص " والله لا نروح له في بيته ونقبل رأسه وقدمه يقصد والد القتيل "



‎أعلن مواطن سعودي، صباح اليوم، في ساحة القصاص برنية بمنطقة مكة المكرمة، تنازله عن القصاص من قاتل ابنه، قبيل تنفيذ حكم القصاص بدقائق.



وكانت الجهات المختصة أحضرت الشاب شبيب بن فيصل السبيعي، إلى ساحة القصاص في رنية، لتنفيذ حكم القصاص فيه، فإذا بوالد القتيل ثواب بن عبدالله السبيعي، يخرج على الملأ ويعلن تنازله عن قاتل ابنه ابتغاء وجه الله، وسط تكبير العشرات الذين حضروا تنفيذ حكم القصاص.



‎وعليه، توالت الإشادات على هذا الموقف الذي اتخذه ابتغاء الأجر في الدنيا والآخرة ومرضاة الله، حاثين الناس على العفو لما فيه من خير عظيم.