أعلن مصدر امني لبناني اليوم الاحد ان الجيش اللبناني تمكن من احكام سيطرته على مرتفعين استراتيجيين عند الحدود مع سوريا بشمال شرق لبنان.

وقال المصدر في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان تقدم الجيش باتجاه التلتين الاستراتيجيتين في اطراف بلدة (راس بعلبك) الحدودية يهدف لتضييق الخناق على مواقع لمسلحي ما يسمى بتنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في المنطقة.



واوضح ان الجيش اللبناني تمكن من فرض سيطرته على الموقعين من دون حدوث اشتباك مباشر مع مسلحي التنظيم.

وكان الجيش اللبناني قد صعد خلال الايام الاخيرة من وتيرة قصفه على مواقع التنظيم واستطاع بالقصف المدفعي المكثف تدمير تحصينات ومراكز لتنظيم (داعش) وايقاع اصابات في صفوف مسلحيه.



ويسيطر (داعش) على منطقة (جردية) شديدة الوعورة في اطراف بلدتي (راس بعلبك) و(القاع) الحدوديتين مع سوريا وسط توقعات بقيام الجيش اللبناني قريبا بعملية عسكرية واسعة لاحكام سيطرته على المنطقة.



وتأتي هذه التطورات العسكرية بعد ايام من انسحاب مسلحي هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) من لبنان باتجاه الداخل السوري بموجب اتفاق بينها وبين (حزب الله) اللبناني مقابل اطلاقها سراح عدد من مقاتليه.