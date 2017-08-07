سلم مطلوبان نفسيهما طواعية إلى الجهات الأمنية السعودية، وذلك بعد نحو 5 سنوات من إدراج اسميهما ضمن قائمة المطلوبين امنيا التي أعلنتها وزارة الداخلية السعودية في عام 2012 وضمت 23 مطلوبا.

وقام المطلوبان رمزي محمد عبدالله آل جمال وعلي حسن أحمد آل زايد، بتسليم نفسيهما إلى الجهات الأمنية بوجود عائلتيهما، وبعد تسليم المطلوب الأمني محمد بن عيسى بن صالح آل لباد نفسه إلى الأجهزة الأمنية في 19 يوليو الماضي، ليرتفع عدد الذين سلموا أنفسهم من القائمة إلى ثمانية مطلوبين، من قائمة الـ 23.

ولم يبق في هذه القائمة من المطلوبين سوى 3 أشخاص، هم: سلمان علي آل فرج، وفاضل حسن الصفواني، ومحمد حسن آل زايد.

وجاءت الأسماء المدرجة على القائمة الأمنية بحسب ما صرحت به وزارة الداخلية في أوقات متفاوتة من تهم وتجاوزات، تمثلت في التجمعات الغــوغائية، وعرقلة حركة المرور داخل الأحياء، وإتــلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحــيازة أسلحة نارية بصفة غير مشروعة، وإطــلاق النار العشوائي على المواطنين ورجال الأمن، والتستر بالأبرياء من المواطنين، ومحـــاولة جرهم إلى مواجهات عبـــثية مع القـــوات الأمنـــية، تنفيذا لأجندات خارجية، وحيازة المتفجرات واستخدامها.