عواصم ـ إياد احمد ووكالات

ألمح المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى احتمال إجراء مباحثات بين الأطراف اليمنية في سلطنة عمان، دون أن يعين موعدا محددا لذلك.

وقال ولد الشيخ أحمد إن أفكارا حول إدخال المساعدات الإنسانية عبر ميناء الحديدة يجري بحثها حاليا، بحسب ما أوردت قناة «العربية» الفضائية امس.

وفي حراك سياسي جديد يقوده المبعوث الأممي إلى اليمن، بدأه بجولة من سلطنة عمان، تحدث عن مؤشرات لعقد جلسات المشاورات المقبلة بين الأطراف اليمنية في مسقط.

ونوه المبعوث الأممي أن الأمم المتحدة تطالب بتسليم ميناء الحديدة طرف ثالث من قبل المنظمة الدولية لإدارته، موضحا أن الجهود تبذل حاليا لحل قضية الرواتب لموظفي الدولة في اليمن وفتح مطار صنعاء.

من جهته، قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي، إن زيارة المبعوث الأممي الى سلطنة عمان، تستهدف حض الميليشيات على الاستجابة للمبادرة الاممية الجديدة.

وأضاف المخلافي، في تصريحات صحفية نشرتها، امس جريدة «الحياة» اللندنية، أن جهود المبـــعوث الأممــي إسماعيل ولد الشيخ، تعترضها عدم رغبة الحوثيين، في السلام، مضــيفا «ندعـــم المبعوث الأمــمي في كل تحركاته من أجــل تطبيق القرارات الأممية والسلام، وفقا للمرجعيات الثلاث المحددة».

ميدانيا، ذكرت الوكالة السعودية الرسمية (واس) أن «الجندي أول علي بن أحمد هروبي، أحد منسوبي القوات المسلحة، استشهد أثناء أداء واجب الدفاع عن الوطن»، في إشارة للحدود الجنوبية مع اليمن.

من جانب آخر، حققت قوات الشرعية تقدما ميدانيا جديدا غرب مدينة تعز وسيطرت على ستة مواقع عسكرية كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي وصالح على طريق تعز- الحديدة غرب البلاد، بعد معارك عنيفة مع الميليشيات قتل خلالها عشرة من عناصر المتمردين وجرح العشرات، بحسب ما افادت مصادر عسكرية لـ«الأنباء».

وفي محافظة ذمار جنوب العاصمة صنعاء، سقط ستة من عناصر ميليشيات الحوثي وصالح بين قتيل وجريح بينهم قيادي في انفجار معمل للمتفجرات وصناعة الألغام تابع للميليشيات في أحد المباني في المحافظة.

وفي جبهات ميدي وحرض الحدوديتان تكبدت الميليشيات الانقلابية خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وقالت مصادر عسكرية في المنطقة العسكرية الخامسة «إن 31 من عناصر الميليشيات قتلوا وجرح أكثر من 45 آخرين في غارات لطيران التحالف العربي على مواقع وتحركات للميليشيات في جبهتي ميدي وحرض شمال محافظة حجة».



ذودمرت غارات التحالف مخازن أسلحة ومدافع ثقيلة وآليات عسكرية متنوعة كانت في طريقها لتعزيز وإسناد الميليشيات في جبهتي حرض وميدي.