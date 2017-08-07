قررت السلطات إسرائيلية إغلاق مكتب قناة «الجزيرة» القطرية في القدس وسحب اعتماد صحافييها.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الاتصالات في إسرائيل بأنها ستطلب إلغاء اعتماد صحافيي «الجزيرة» العاملين هناك بالإضافة الى قطع كل اتصالات القناة بالأقمار الصناعية.

من جهتها، نددت «الجزيرة» بقرار الحكومة الاسرائيلية، وقالت انها عازمة على اللجوء الى القضاء لنقضه.

وأكد مصدر مسؤول في القناة طالبا عدم ذكر اسمه لوكالة فرانس برس انها «سوف تتابع الموضوع من خلال الإجراءات القانونية والقضائية المناسبة».

بدوره أوضح أيوب قرا، وزير الاتصالات الإسرائيلي، في مؤتمر صحافي، ان قرار اغلاق مكتب «الجزيرة» لاتهامها بالتحريض ضد إسرائيل.

وأضاف: «الجزيرة حرضت ضد المواطنين الإسرائيليين، وشاركت في خسارتنا لخيرة أبنائنا»، مضيفا «لا مكان لقناة تؤيد الارهاب في إسرائيل».

وتابع:«استشير حاليا القسم القانوني في الوزارة، وأجري اتصالات مع هيئة البث الفضائي، وعبر الكيبلات، لوضع قانون لإغلاق استوديو شبكة الجزيرة». وقال الوزير الإسرائيلي إن قناة الجزيرة «لا تمارس حرية التعبير، بل تستخدم أدوات للتحريض على الإسرائيليين». وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد قال الأربعاء الماضي، إنه سيعمل على غلق مكتب شبكة الجزيرة في إسرائيل، متهما إياها بالتحريض على أحداث العنف الأخيرة في القدس.