قالت كوريا الشمالية إن العقوبات الجديدة التي اقترحتها واشنطن ستقود إلى «بحر من النار لا يمكن تخيله» وسيبتلع الولايات المتحدة نفسها.

وشددت صحيفة «رودونغ سينمون»، الناطقة باسم الحزب الحاكم في كوريا الشمالية، على أن الولايات المتحدة لم تبتعد عن «سياستها العدوانية ضد بيونغ يانغ، والخيار الوحيد أمام الولايات المتحدة هو التدمير الذاتي».



وكان مجلس الأمن الدولي قد فرض مساء امس الاول حزمة عقوبات جديدة، وصفت بأنها الأكثر تشددا، على كوريا الشمالية بسبب برنامجها الصاروخي.

ويحظر قرار المجلس، الذي أقر بالإجماع، الصادرات القادمة من كوريا الشمالية ويفرض قيودا على الاستثمار في داخلها.