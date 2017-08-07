قتل جندي ايراني أربعة من زملائه واصاب ثمانية اخرين باطلاق النار في قاعدة «كهريزاك» العسكرية قرب طهران، امس، وذلك في ثاني حادث من نوعه خلال شهر.

واوضح بيان للجيش الايراني على موقعه الالكتروني الرسمي ان الحادث «قد تكون اسبابه مشاكل نفسية لدى الجندي الذي بدأ فجأة بإطلاق النار على رفاقه».

وأضاف ان الحادث وقع في ميدان رماية وربما يكون ناجما عن اطلاق نار بالخطأ.

واشار إلى أنه «تم نقل الجرحى الى مركز طبي وتم فتح تحقيق» في الحادث.

وفي وقت سابق من امس، أفادت وكالة «مهر» الإيرانية بأن المعلومات الأولية تشير إلى أن إطلاق النار أسفر عن مقتل أربعة وإصابة 12 آخرين.

ولفت الى ان قوات الأمن الموجودة في القاعدة العسكرية قامت بالرد على مصدر إطلاق النار فأصيب الجندي المهاجم وتوفي لاحقا متأثرا بجروحه.

وذكر التلفزيون الحكومي أن حادثا مماثلا وقع الشهر الماضي عندما اطلق جندي النار على ثكنات في «ابييك» على بعد نحو 40 كلم شمال غرب طهران ما أدى الى مقتل ثلاثة واصابة ستة اخرين.

وفي ذلك الحادث اطلق الجندي النار على نفسه الا أنه لم يفارق الحياة، وتردد أنه تم رفض نقله إلى بلدته، بحسب وكالة ايسنا الاخبارية.