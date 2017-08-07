أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية عدم صحة المزاعم التي أطلقها المتحدث الرســـمي لوزارة الخارجية الإيرانية حول استكمال الإجـــراءات المتـــعلقة في حادثة اقتحام سفارة المملكة العربية السعودية لدى طهـــران وقنصليتها العــامة في مشهد، موضحا ان السلطات الإيرانية عمدت منذ البداية الى التسويف والمماطلة، حيث تم ابلاغ الجانب الإيراني بجـــاهزية الفريق السعودي للتواجد في الأراضي الايرانية في الفـــترة من 25 ـ 29 ديسمبر 2016، ليشارك عند معـــاينة السلطات الإيرانية لممثليات المملكة في ايران وإطلاعه على نتائج التحقيقات.

وأفاد المصدر في تصريح صحافي أمس بأنه بعد مضي التاريخ المحدد بأربعة أشهر طلب الجانب الإيراني تحديد تاريخ جديد لزيارة الفريق الســعودي، وتم إبلاغهم بمناســـبة يوم 3 يولــيو الماضــي، وأكد الجانب الإيراني موافقته على ذلك، إلا ان السلــطات الإيرانــية لم تشعر المملكة بالموافقة على تصريح هبوط الطائرة الخاصة بالفريق الســـعودي إلا في تاريـــخ الأول من أغسطس الجاري بموجـــب مذكـــرة رسمية، وذلك بعد صدور بيــان وزارة الخارجية السعودية.