قال وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، الأحد، إنه ليس هناك حصار على قطر وإنما مقاطعة.

وأضاف الوزير البحريني في مقابلة مع "العربية" إن "كلمة حصار خطيرة في القانون الدولي، لكن الإجراءات هي مجرد مقاطعة لحماية دولنا".

وأوضح آل خليفة أن المنامة ترفض "أي مساس بالسعودية ومحاولات قطر تسييس الحج".

وقال: "إننا لن نتفاوض مع قطر على المطالب الـ13، ولكن نتحاور على كيفية تنفيذها".

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر فرضت، قبل شهرين، مقاطعة على قطر، على خلفية اتهامها بدعم الإرهاب وإيواء متطرفين ومطلوبين للدول الأربع.