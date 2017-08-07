استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الاثنين عند مستوى0.301 دينار فيما ارتفع اليورو إلى مستوى0.356 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم امس الاحد.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع الى مستوى 394ر0 دينار فيما استقر الفرنك السويسري عند مستوى 310ر0 دينار بينما بقي الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير.

وسجل الدولار الأمريكي ارتفاعا أمام بقية العملات الرئيسية خلال تداولات يوم الجمعة الماضي وذلك بعد صدور تقرير الوظائف الذي جاء أفضل من التوقعات.

وكانت وزارة العمل الأمريكية أصدرت يوم الجمعة الماضي تقريرها الشهري الذي أظهر ارتفاعا بعدد الوظائف خلال الشهر الماضي لتبلغ نحو 209 ألف وظيفة مقارنة بتوقعات بنحو 183 ألف وظيفة ما ادى الى ارتفاع سعر صرف الدولار الامريكي مقابل العملات الرئيسية الاخرى