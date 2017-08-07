قال الفلكي والمؤرخ الكويتي عادل السعدون ان الكويت ستشهد مساء اليوم الاثنين خسوفا جزئيا للقمر.



وأوضح السعدون في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الخسوف يبدأ الساعة الثامنة و22 دقيقة مساء وينتهي بعد نحو ساعتين مشيرا الى ان منتصف الخسوف سيكون في الساعة التاسعة و20 دقيقة مساء.



وأضاف ان خسوف القمر يحدث عندما تكون الشمس والارض والقمر على مستوى واحد والأخير بدرا في منتصف الشهر الهجري حيث يغطي ظل الارض سطح القمر مبينا أن الخسوف الجزئي يعني ان ظل الارض يغطي جزءا صغيرا من سطح القمر ولهذا ليس له اهمية علمية.